Capturan en Medellín a alias ‘El Flaco’: autoridades lo señalan de llevar drogas a Europa

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Seguridad Interior de Francia en Colombia, fue capturado alias ‘El Flaco’, un hombre de 33 años señalado de pertenecer a una red de narcotráfico con alcance internacional y presuntos nexos con el grupo delincuencial organizado ‘La Terraza’.

De acuerdo con la investigación, el detenido habría participado en el envío de drogas ilícitas desde Colombia hacia países europeos, a través de prendas de vestir que estaban impregnadas de estupefacientes.

"Era uno de los responsables del envío de sustancias ilícitas desde Colombia hacia países europeos como Francia, Alemania, países bajos, utilizando la modalidad de impregnación en maletas y prendas de vestir, que posteriormente eran enviadas a través de empresas de mensajería internacional", dijo al respecto el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

"La acción se logró gracias a la articulación con el Servicio de Seguridad Interior de Francia, aquí en Colombia, lo que representa un importante golpe contra el crimen transnacional y reitera el compromiso institucional de impedir que Medellín sea utilizado como plataforma para el narcotráfico", dijo a su turno el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa.



Las autoridades estiman que las rentas criminales derivadas de esta actividad ilegal alcanzaban los 5.000 millones de pesos mensuales, recursos que, según los investigadores, fortalecían las finanzas del grupo delincuencial ‘La Terraza’, con el cual la red mantenía una relación tipo outsourcing criminal.

La captura del hombre se efectuó como parte de las acciones desarrolladas por el Grupo Especial de Investigaciones Interagenciales, pues alias ‘El Flaco’ era requerido por las autoridades para cumplir una condena por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Por ello, luego de ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, fue privado de la libertad en el centro carcelario La Paz de Itagüí.