Capturan en Medellín a 'El Flaco', cabecilla principal de la guerrilla campesina 'Los Cabuyos'

En las últimas horas el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la captura de alias El Flaco, señalado como cabecilla principal del grupo autodenominado guerrillas campesinas “Los Cabuyos”, organización que habría hecho parte de las disidencias de las Farc, pero que ahora está en disputa con el frente 36 en el Norte del departamento.

De hecho, los enfrentamientos de Los Cabuyos con las disidencias en octubre pasado habrían provocado el desplazamiento de 2.000 personas en el municipio de Briceño.

Tras una alerta que incluso sobre esta localidad hizo la Defensoría del Pueblo, el secretario de seguridad del departamento, Luis Martínez, aseguró que estos enfrentamientos entre estos dos grupos, además con el Clan del Golfo, es lo que precisamente genera zozobra para las comunidades de la zona.

"A raíz de la presencia de esos tres grupos delincuenciales, pues hay una tensión y a veces se presentan enfrentamientos, cuando no es el Clan del Golfo con el frente 36, entonces, es el frente 36 con los cabullos, y eso nos ha generado desplazamientos, muertes, confinamientos, miedo, zozobra, terror", indicó Martínez.



X gobernador de Antioquia

Vale la pena mencionar que el ahora capturado tiene más de cinco años de trayectoria criminal, sus inicios fueron en la estructura del frente 36 de las disidencias de las Farc, para luego liderar un grupo armado dedicado a la extorsión de mineros y transportadores.

A la par, se conoció que era buscado por parte de las autoridades por los delitos de concierto para delinquir, además de ser señalado en procesos por homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas.

Finalmente, el gobernador destacó la labor de la Policía Nacional porque “hay que arreciar contra los criminales que asesinan, extorsionan y desplazan a la población civil”.