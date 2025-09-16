Capturan en Yarumal a hombre acusado de agredir a su hijo en zona rural del municipio

Graves hechos de violencia intrafamiliar siguen siendo investigados en Antioquia, pues además de la captura y judicialización de un hombre que habría causado la muerte de su hijastro de tan solo cuatro años de edad en Medellín tras una brutal golpiza, en las últimas horas las autoridades llevaron a cabo las respectivas acciones con una situación similar en en el municipio de Yarumal.

Y es que en esta misma localidad del Norte del departamento fue requerido por la Policía el sujeto de 43 años de edad que en videos difundidos en redes sociales protagonizó un acto de maltrato contra su hijo en la vereda El Bosque.

Según el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia, para materializar la orden de captura fue clave la denuncia penal interpuesta por una comisaría de familia tras los hechos ocurridos el pasado 9 de septiembre.

Capturado padre maltratador en Yarumal, Antioquia. Foto: Policía Nacional.

"Se desplegaron labores de búsqueda y ubicación, ya que este hombre había huido de su lugar de residencia, intentando evadir la acción de la justicia. Producto de la presión ejercida por los investigadores en un paraje semirural del mismo municipio, finalmente se hizo efectiva la captura", dijo.

El capturado deberá enfrentar cargos por violencia intrafamiliar y en caso de ser hallado responsable de estas conductas contra su hijo podría afrontar una pena superior a los ocho años de prisión.

En su momento el gobernador Andrés Julián Rendón destacó que el menor de edad estaba bajo protección y las autoridades competentes habían restablecido sus derechos.