Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a dos hombres que agredieron a un policía en una estación del Metrocable en Medellín

Capturaron a dos hombres que agredieron a un policía en una estación del Metrocable en Medellín

Los hombres agredieron al policía luego de que intentaron meterse en la fila para entrar al Metrocable en la estación San Javier.

Capturados por agredir a policía en Medellín.jpg
Denuncias Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: agosto 08, 2025 01:55 p. m.

En un hecho repudiado por la ciudadanía en Medellín, dos hombres intentaron colarse en una de las filas para abordar las cabinas del Metrocable en la estación San Javier, ante la escena que causó el malestar de varias personas un subintendente de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá les realizó un llamado de atención que no fue acogido de la mejor manera.

En videos, que se han hecho virales en redes sociales, se ve como los dos hombres comienzan a discutir con el uniformado y luego de algunos minutos la conversación se torna violenta, por lo que una personas de seguridad privada llega al lugar para tratar de mediar.

No obstante, ambas personas decidieron agredir al policía, por lo que comenzó un forcejeo entre las autoridades y los hombres qué pretendían meterse en las filas del Metrocable.

La situación, presenciada por decenas de personas, se comenzó a salir de control, motivo por el cual algunos de los espectadores decidieron intervenir y separar a los hombres que ya estaban en el piso. Aunque uno de los implicados logró ser controlado rápidamente, el otro hombre tuvo que ser sometido por varias personas que después de varios minutos pudieron tranquilizarlo.

La escena que también generó el rechazo de diferentes autoridades en la capital de Antioquia terminó con ambos hombres capturados y deberán responder por el delito de violencia contra servidor público. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, mencionó en su cuenta de X que, “estos dos desadaptados ya fueron capturados y presentados ante la justicia. Mano dura: la autoridad se respeta y la ley se cumple”.

Finalmente, mencionaron desde el Metro que producto del fuerte altercado el servicio en la estación San Javier se tuvo que detener durante algunos minutos mientras que la situación volvió a la normalidad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Alcaldía de Medellín

Policía Nacional

Metro de Medellín