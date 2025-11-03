Capturaron al hombre señalado de extorsionar al alcalde de La Estrella, Antioquia

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a través del Gaula logró la captura en flagrancia a Santiago Suárez Morales, un hombre de 22 años que pretendía recibir la suma de cuatro millones quinientos mil pesos producto de una exigencia extorsiva al alcalde del municipio de La Estrella, Carlos Gutiérrez.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, el pasado 23 de octubre el mandatario fue contactado a través de una red social desde el perfil del presunto extorsionista, quien le habría exigido nueve millones de pesos a cambio de no denunciar supuestos actos de corrupción durante su administración.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que durante el operativo que se hizo tras la denuncia del mandatario, se logró la incautación de elementos vitales para la investigación.

"Se logró establecer que el hoy capturado presenta más de nueve registros en el sistema penal acusatorio por conductas como injuria, injuria por vías de hecho y falsa denuncia. Durante el procedimiento se logró la incautación de un teléfono celular, el cual será fundamental dentro del proceso judicial", destacó el uniformado.



Según destacaron las autoridades, el procedimiento ocurrió en un local del barrio Laureles de Medellín en donde Suárez Morales fue capturado en flagrancia por unidades del Gaula en el momento exacto que iba a recibir la exigencia económica.

El detenido no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación por el delito de tentativa de extorsión agravada, y permanecerá recluido mientras avanza el proceso judicial.