Condenan a hombre que abusó y obligó a consumir cocaína a adolescente en La Estrella, Antioquia

Una grave caso de abuso sexual contra una menor de edad tuvo una condena ejemplar recientemente, tras más de cinco años de ocurrido y de que su familia rogara por justicia para su victimario.

Se trata de hechos ocurrieron en el sector La Tablaza de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, entre la noche del 1° y la madrugada del 2 de febrero de 2020, cuando una joven de 16 años fue interceptada por el hoy sentenciado, quien la amenazó con un cuchillo y la condujo hasta un matorral donde la abusó.

Según la investigación adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, la adolescente estuvo retenida durante cuatro horas, tiempo en el que también fue amenazada y obligada consumir estupefacientes por parte de Miguel Ángel Marín Trujillo.

En su momento, el hombre fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional gracias a la información entregada por varios menores que pasaban por el lugar y dieron aviso a las autoridades.

Por lo sucedido y tras surtir todo el proceso judicial, luego de valorar el conjunto de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento lo condenó a 17 años de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento y suministro a menor.

Así las cosas, la decisión de primera instancia quedó ejecutoriada, a la par que el fallo ordenó la captura del procesado, quien había quedado en libertad por vencimiento de términos.