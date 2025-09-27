En vivo
Cayó en Itagüí fugado de centro de traslado por protección hace año y medio en Medellín

En los hechos, ocurridos en febrero de 2024, un patrullero murió y otro resultó herido cuando un grupo de 13 personas huyeron de este sitio de detención.

Fugado de CTP en Medellín.jpg
Fugado de CTP en Medellín.
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

En medio de un patrullaje rutinario en el barrio Samaria, en Itagüí, las autoridades lograron la captura de un hombre de 26 años que llevaba un año y medio huyendo de la justicia tras participar en la fuga masiva ocurrida en el Centro de Traslado por Protección (CTP) de La Minorista, en Medellín.

Vea también:

  1. Tío y sobrino
    Fiscalía
    Antioquia

    Enviaron a la cárcel a tío y sobrino por homicidio de una mujer trans en Medellín

El operativo se desarrolló cuando los uniformados identificaron al joven y verificaron sus antecedentes en los sistemas judiciales. Allí se confirmó que tenía dos órdenes de captura vigentes: una por fuga de presos y otra por receptación.

Así lograron confirmar que el detenido hacía parte del grupo de 13 reclusos que el 23 de febrero de 2024 protagonizaron una violenta evasión en la que murió un policía y otro resultó herido mientras intentaban contener la huida.

Policía Nacional
Policía Nacional
Foto: AFP

"Durante el procedimiento, identificaron a un ciudadano cuyas características físicas y morfológicas correspondían a uno de los hombres más buscados en el área metropolitana del Valle de Aburrá, fugado en febrero del año 2024 del Centro de Traslado por Protección de la Minorista en la ciudad de Medellín", explicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

La fuga de La Minorista fue uno de los episodios más graves registrados ese año en Medellín, pues además de la pérdida de un uniformado, varios de los prófugos tenían procesos pendientes por delitos como hurto, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Desde entonces, las autoridades han venido adelantando operativos para dar con el paradero de los fugitivos.

El hombre capturado en Itagüí quedó nuevamente a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó cargos y lo llevó ante un juez que en las últimas horas le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario, cerrando así su breve paso por la libertad ilegal.

Por lo pronto, por este mismo caso todavía algunos permanecen prófugos y son buscados en diferentes municipios del Valle de Aburrá.

