Enviaron a la cárcel a tío y sobrino por homicidio de una mujer trans en Medellín

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Julio Néstor Serna Ramírez, de 71 años, y su sobrino Yeison Ferney Olarte Serna, de 42, como presuntos responsables del homicidio de una mujer integrante de la población LGTBIQ+ en Medellín.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio en el barrio Llanaditas, de la Comuna 8. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los procesados ingresaron a la vivienda de la víctima, identificada como Ángela María Posso, y le propinaron 42 heridas con arma cortopunzante en la cabeza y los hombros. El dictamen también evidenció lesiones en sus manos, compatibles con intentos de defensa.

Las pesquisas de la Fiscalía señalan que el crimen estaría relacionado con conflictos de convivencia entre la mujer y los hoy procesados, derivados de la intolerancia en el vecindario. La víctima fue hallada sin vida tres días después dentro de su vivienda.

La captura de Serna Ramírez y Olarte Serna se produjo el pasado 18 de septiembre en un operativo de la Policía Nacional. Posteriormente, en audiencias concentradas, un fiscal les imputó el delito de homicidio agravado, pero ninguno de los dos aceptó los cargos ni su responsabilidad en estos hechos violentos.



Vale la pena mencionar que la ciudad ha sido epicentro de por lo menos 12 crímenes en contra de personas con identidad diversa entre enero y agosto de este año, según la Policía Metropolitana, motivo por el que incluso se planteó desde la Presidencia hacer una manifestación en la capital antioqueña. En su momento, las autoridades locales defendieron que sí hay garantías de seguridad para esta población y que no hay conexión entre los mencionados homicidios.

Volviendo a este caso, con la decisión judicial, los dos hombres permanecerán privados de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.