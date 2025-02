Cayó en Rionegro panameño con circular roja de Interpol por lavado de dinero en México y EE. UU

Las autoridades colombianas, junto con la Dijin e Interpol, con el apoyo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos , detuvieron a su llegada al aeropuerto de Rionegro al ciudadano panameño Homero Ángel Cevallos Velásquez, requerido por las autoridades judiciales del Distrito Sur de California por, presuntamente, conspirar como facilitador de lavado de dinero para organizaciones de narcotráfico en Estados Unidos y México.

Según informó la Policía Nacional, el extranjero al parecer, operaba principalmente desde Panamá y se especializó en el uso de criptomonedas para lavar ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico, creando una empresa ficticia en Florida, Estados Unidos , con el propósito de recibir y transferir fondos ilícitos.

La empresa simulaba ser legítima mediante un sitio web falso, lo que permitió abrir cuentas bancarias en Estados Unidos.

"Desde Panamá, se habría especializado en el uso de criptoactivos para alabar ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico, creando una empresa ficticia en la Florida, Estados Unidos, con el propósito de recibir y transferir los fondos ilícitos de empresas que simulaban ser legítimas", expuso el coronel Herbert Mejía, director de la Dijín.

Según la investigación se pudo establecer que fungía como reconocido empresario, siendo propietario de empresas constituidas en Panamá, las cuales utilizaba paraísos fiscales en el país de Malta para ocultar el dinero, en el 2024 las autoridades de Panamá lo habían sancionado por incumplir las obligaciones de registro financieros en ese país; también fue expuesto en la publicación de datos denominada Panamá Papers.

Por lo pronto, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía adelanta los trámites para su extradición hacia el país americano.

Extranjeros capturados

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que cada vez más extranjeros caen al suelo paisa por los operativos y articulación con entidades internacionales, como alias ‘El Mexicano’, también que fungía como empresario del Parque Lleras, dueño de siete locales comerciales, pero que hacía parte de una red transnacional, por lo que era requerido por el delito de trata de personas.

"Lo que hay y ha habido en el Parque Lleras es mafia, crimen organizado, transnacional y lavado de dinero. Cuando yo me reunía con los comerciantes, el tipo posaba como si fuera un comerciante de bien (alias Mexicano), uno más de los muchos que hay, porque no son comerciantes, son criminales. Y entonces esos extranjeros no son turistas, son criminales", manifestó el secretario sobre las capturas que se han dado en Medellín y Antioquia.