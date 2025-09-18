Cayó red que utilizaba bebés indígenas para la mendicidad en sectores turísticos de Medellín

En Medellín cayó una red que instrumentalizaba bebés y niños indígenas para la mendicidad en sectores turísticos. Siete personas fueron capturadas en una operación realizada luego de diez meses de investigación.

Las autoridades confirmaron que los capturados utilizaban a menores, entre 1 mes y 5 años de la comunidad Emberá Katío, para generar compasión en la mendicidad y pedir dinero, leche, pañales y alimentos en sectores turísticos de la capital antioqueña como El Poblado, Provenza y el Parque Lleras.

Agentes encubiertos recolectaron las pruebas de la instrumentalización sistemática de menores, para realizar la operación liderada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en coordinación con la Fiscalía.

De acuerdo con el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, la instrumentalización de estos menores en el proceso de mendicidad dejaba millonarios ingresos a la red delictiva: “Esa es la cara oculta de la mendicidad. Este caso demuestra cómo detrás de aparentes actos de caridad se escondía un entramado delictivo que alcanzaba recaudos mensuales cercanos a los 180 millones de pesos”, aseveró.



Cayó por instrumentalización de menores en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Durante los procedimientos, realizados en los barrios Santa Cruz, Boston y El Poblado, fueron detenidas seis mujeres entre 25 y 43 años, y un hombre de 25. También se incautaron insumos básicos entregados por ciudadanos extranjeros como producto de la mendicidad.

Entre el material probatorio, las autoridades hallaron imágenes de los niños acompañadas de mensajes en inglés, lo que evidenciaría que los delincuentes buscaban sensibilizar especialmente a turistas internacionales.

Publicidad

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para audiencias preliminares. De ser hallados culpables de concierto para delinquir y explotación de menores, podrían enfrentar hasta ocho años de cárcel.