En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cine, música y humor protagonizan la agenda cultural de Medellín este fin de semana

Cine, música y humor protagonizan la agenda cultural de Medellín este fin de semana

Además, un corregimiento de Medellín tendrá un festival de cometas durante todo el domingo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad