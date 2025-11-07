Cine, música y humor protagonizan la agenda cultural de Medellín este fin de semana

El cine, la música y el humor le dan forma a la agenda cultural que tendrá este fin de semana la ciudad de Medellín, con eventos para toda la familia.

El evento central en la capital antioqueña para este fin de semana será el Festival de Cine Miradas cuya programación, con entrada libre, incluye una selección de 12 largometrajes y 11 cortometrajes iberoamericanos.

"Durante 8 y 9 de noviembre tendremos cinemateca móvil, para que la gente se acerque a lo audiovisual a través de laboratorios, talleres y más proyecciones de películas", detalló el secretario de cultura de Medellín, Santiago Silva,

Miradas cerrará su programación el domingo con una proyección, a las 6:00 de la tarde y en el Parque de los Deseos, de la película Bajo el cielo antioqueño, la cual contará con acompañamiento musical de ensamble. Y para quienes disfrutan de la música, hoy en la plaza gastronómica de Buenos Aires, se realizará la tercera edición de Batalla de Gallos, enfrentamiento musical entre improvisadores con 30 participantes.



Festival de Humor gratis en Medellín

También habrá programación, con entrada gratuita y en el teatro al aire libre El Pedregal, con una nueva edición del Festival de Humor Montecristo.



"Vamos a reunir varios humoristas con distintos géneros del humor para que la gente disfrute diferentes formato de la comedia", adelantó Fosforito, uno de los humoristas que forman parte del cartel del evento.

Finalmente, el domingo, el corregimiento de Altavista tendrá un festival de cometas en la vereda Buga entre 8 de la mañana y 7 de la noche