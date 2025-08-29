Ciudadana francesa denunció 15 episodios de acoso callejero mientras caminaba por Medellín. Una de las situaciones que más rechazo generó, la registró cuando regresaba a su casa y un hombre la persiguió por varios minutos, insistiendo en escoltarla.

La mujer identificada como Luna y quien en redes sociales se apoda como “La Francesa Paisa”, realizó un experimento social para dejar en evidencia una problemática latente que hay en Medellín: el acoso callejero, del cual muchas mujeres en su día a día son blanco de estas situaciones.

En un video publicado en TikTok e Instagram por la creadora de contenido, mostró como era su recorrido por las calles de la capital antioqueña, mientras iba caminando en ropa deportiva hacia el mirador El Picacho. Luna caminó por las calles del barrio Robledo, en un recorrido de una hora, un total de 5 kilómetros, donde afirmó que son varios los silbidos y comentarios que ha recibido en las calles, lo que la motivó a realizar este experimento para contabilizar cuantas veces era blanco de acoso callejero.

"Estoy en Robledo, pero muy rápidamente me di cuenta de un fenómeno que me dio mucha rabia, porque a mí me siguen pitando. Esa rabia la voy a transformar en algo creativo y vamos a hacer una experiencia social, vamos a ver cuantas veces me pitan hasta que llegue a El Picacho", expresó Luna en su video.

La mujer registró cada comentario, pitido de carros y motos, e incluso momentos donde se le quedaban mirando o la perseguían para decirle cosas. Uno de los más destacados es cuando regresaba a su casa y un hombre la persiguió por varios minutos, insistiendo en escoltarla. Luna, evidentemente atemorizada, lo enfrentó con valentía, logrando que el hombre se apartara de ella.

La creadora afirmó en sus redes sociales que la situación no es exclusiva de Medellín, pues en Francia también vivió muchas situaciones de acoso e indicó que su objetivo con el video era denunciar un fenómeno diario al que son sometidas las mujeres y que más hombres simpaticen y tomen conciencia sobre estas situaciones.

"Sé muy bien que todas las mujeres que verán este video se identificarán en esos momentos incómodos, pesados, degradantes, que hacen que al 100 % de nosotras nos genera miedo caminar en la calle, un acto natural que debería de ser algo que ni siquiera tenemos que pensar", indicó la mujer en sus redes sociales.

Es de anotar que, según datos de la Alcaldía de Medellín, el 24 % de las llamadas al 123 están relacionadas con casos de violencia sexual ocurridos en el transporte o en el espacio público. Recordemos, que el año pasado el gremio de transportadores en Medellín indicó que iban alrededor de 50 denuncias de acoso y en los últimos 4 años, el número sobrepasaba las 300.