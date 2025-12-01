Clínica Cardio Vid conmemora 40 años del primer trasplante de corazón en Colombia

La Clínica Cardio VID conmemora cuarenta años del primer trasplante de corazón realizado en Colombia que transformó el país y abrió nuevos caminos para la vida. El procedimiento tuvo lugar el primero de diciembre de 1985 en la ciudad de Medellín.

Este acontecimiento transformó la historia de la cardiología en nuestro país y se convirtió en un símbolo de esperanza para un país que atravesaba uno de los momentos más complejos de su historia.

En 1985 Colombia atravesaba dos de sus episodios más dolorosos de la historia reciente. Por un lado, el dolor por la toma y retoma al Palacio de Justicia, y por otro lado la desazón, debido a la avalancha del Nevado del Ruiz que destruyó a Armero, la noticia del trasplante realizado en la, por ese entonces llamada, Clínica Cardiovascular Santa María, la cual se conoce hoy en día como la Clínica Cardio VID. Fue un hecho de esperanza que llevó vida y un avance científico sin precedentes en el país.

El paciente fue Antonio Yepes, un obrero de construcción que en 1985 tenía 36 años, Yepes sufría una cardiopatía crítica y llevaba años hospitalizado. El donante provenía del Hospital San Vicente de Paúl, y con la ayuda de su familia y con un acto de generosidad, aceptaron la solicitud que permitió el milagro y le devolvió la esperanza de vida a Antonio Yepes.



Desde aquel entonces, y con ese primer procedimiento, la Clínica Cardio VID ha realizado 677 trasplantes de corazón en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, han sido 40 años de historia clínica que lo catapultan como el centro médico que más procedimientos de este tipo realiza en el país.

Además, durante lo que va corrido de este 2025 La Clínica Cardio VID, logró otro hito médico al implantar 4 asistencias ventriculares, también conocidas como “corazones artificiales”.

“Estamos muy felices de conmemorar los 40 años del primer trasplante de corazón realizado en Colombia, hecho por la Clínica Cardio Vid. Eso un marco bonito en la cirugía en Colombia, generó un espacio de supervivencia para pacientes que anteriormente no tenían alternativas de sus patologías cardiovasculares”, afirmó el director médico de la clínica Cardio VID Juan Carlos Londoño.

Actualmente, la Clínica Cardio VID es un centro de referencia en enseñanza e investigación en cirugía cardiovascular y trasplantes.

Profesionales de todo el país y de otras naciones realizan allí sus rotaciones, permitiendo hitos médicos como la Implantación en un mismo día de dos asistencias ventriculares HeartMate 3, primera vez en Colombia, se convirtió en la primera clínica en Antioquia en utilizar la banda Tri-Ad 2.0 para válvula tricúspide y realizó el primer implante en Latinoamérica de un nuevo modelo de válvula aórtica.