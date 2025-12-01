En vivo
Clínica Cardio Vid conmemora 40 años del primer trasplante de corazón en Colombia

Clínica Cardio Vid conmemora 40 años del primer trasplante de corazón en Colombia

El procedimiento tuvo lugar el primero de diciembre de 1985 en la ciudad de Medellín.

