Clínica Somer en Rionegro suspendió servicios a pacientes de Nueva EPS por millonaria deuda

Sigue la preocupación por la prestación de servicios de salud en Antioquia, pues a la alerta levantada por el Hospital San Vicente Fundación en Medellín con una sobreocupación en urgencias del 180%. Ahora se sumó la Clínica Somer en el municipio de Rionegro.

El centro de atención, uno de los pocos de alta complejidad en el Oriente antioqueño, anunció la suspensión de atención para usuarios de la Nueva EPS, argumentando un crecimiento sostenido en los últimos meses de las deudas de esa entidad con la Clínica.

Según manifestó el centro médico a través de un comunicado, la situación financiera “hace imposible seguir brindando estos servicios sin poner en riesgo la estabilidad y la permanencia de nuestra institución” por pasivos que ascienden a 100.000 millones de pesos.

En la carta, la Clínica también indicó que, con el fin de generar la menor afectación posible, seguirán prestando atención a usuarios de Rionegro en la Unidad Primaria en Salud con servicios de consulta prioritaria y medicina general, urgencias vitales, así como procurarán la continuación en tratamientos de pacientes con cáncer.



“Lamentamos profundamente los efectos que esta medida pueda generar y ofrecemos nuestras disculpas a la comunidad afiliada. Confiamos en que se logren acuerdos que nos permitan seguir cuidando la vida y el bienestar de las personas, propósito que ha guiado siempre nuestro quehacer”, concluyó el centro asistencial.