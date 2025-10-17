En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Regasificadora de Cartagena
Ataque lancha en el Caribe
Presupuesto general

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Clínica Somer en Rionegro suspendió servicios a pacientes de Nueva EPS por millonaria deuda

Clínica Somer en Rionegro suspendió servicios a pacientes de Nueva EPS por millonaria deuda

Pasivos de la entidad con el centro asistencial superan los 100 mil millones de pesos.

Clínica Somer en Rionegro.jpg
Clínica Somer en Rionegro, Antioquia.
Clínica Somer
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

Sigue la preocupación por la prestación de servicios de salud en Antioquia, pues a la alerta levantada por el Hospital San Vicente Fundación en Medellín con una sobreocupación en urgencias del 180%. Ahora se sumó la Clínica Somer en el municipio de Rionegro.

El centro de atención, uno de los pocos de alta complejidad en el Oriente antioqueño, anunció la suspensión de atención para usuarios de la Nueva EPS, argumentando un crecimiento sostenido en los últimos meses de las deudas de esa entidad con la Clínica.

Según manifestó el centro médico a través de un comunicado, la situación financiera “hace imposible seguir brindando estos servicios sin poner en riesgo la estabilidad y la permanencia de nuestra institución” por pasivos que ascienden a 100.000 millones de pesos.

En la carta, la Clínica también indicó que, con el fin de generar la menor afectación posible, seguirán prestando atención a usuarios de Rionegro en la Unidad Primaria en Salud con servicios de consulta prioritaria y medicina general, urgencias vitales, así como procurarán la continuación en tratamientos de pacientes con cáncer.

“Lamentamos profundamente los efectos que esta medida pueda generar y ofrecemos nuestras disculpas a la comunidad afiliada. Confiamos en que se logren acuerdos que nos permitan seguir cuidando la vida y el bienestar de las personas, propósito que ha guiado siempre nuestro quehacer”, concluyó el centro asistencial.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Rionegro

Salud

Nueva EPS

Publicidad

Publicidad

Publicidad