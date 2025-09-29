Coalición Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso se lanza en Medellín con lista abierta

Tras la firma de un compromiso de entendimiento, en el recinto del Concejo de Medellín fue presentada la lista abierta con ocho candidatos al Senado y 21 a la Cámara de Representantes por Antioquia, producto de la coalición denominada Ahora Colombia, entre los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso.

La lista la conforman políticos de vieja data como Giovanny Londoño (partido Mira), Jorge Robledo y Federico Restrepo, quien actuó como delegado de Sergio Fajardo, quien no estuvo en el encuentro porque está fuera del país. A su vez, Juan Manuel Galán, aspirante presidencial por el Nuevo Liberalismo, confirmó que se espera que se sumen más nombres en esta alianza, como por ejemplo el exministro Alejandro Gaviria.

"Estamos en conversaciones con varias figuras, una de ellas Alejandro Gaviria, que es una persona con una amplia experiencia de gobierno, es una persona que quiere llegar al Congreso de la República, me parece valioso, me parece interesante, me parece importante y además viene de Antioquia, de este departamento", indicó.

Jorge Robledo defendió que aunque en su opinión el presidente Gustavo Petro ha gobernado mal, no es cierto que el país empeoró con su mandato, teniendo en cuenta que su triunfo en las urnas en su momento fue un voto de “castigo a los anteriores mandatarios”. A la par indicó que se espera que esta coalición sea el paso previo a lograr tener un único candidato a la Presidencia en 2026.



"Esto es un paso decisivo en la política nacional porque esta coalición finalmente qué es lo que está señalando: nosotros no podemos estar con Gustavo Petro porque tenemos unos desacuerdos inmensos con él, pero tampoco podemos estar con los políticos de los gobiernos anteriores(...) Como hay pues varias precandidaturas, o dos por lo menos, la de Juan Manuel Galán y la de Sergio Fajardo, entonces vimos que lo mejor era ir por partes, entonces armamos, digamos concretamos la coalición en la lista de Senado y Cámara, pero lo que hemos dicho es que por ahí a la altura de noviembre, diciembre, pues vamos a sentarnos a mirar cómo ampliamos la coalición", detalló Robledo.

Tanto Galán como Robledo coincidieron en que es crucial tener un congreso in corrupción, para renovarlo. Vale la pena mencionar que esta presentación había sido planeada para el pasado 11 de agosto, pero fue aplazada tras el luto por la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.



¿Por qué una lista abierta?

Manuel Virgüez, presidente del partido MIRA detalló por qué se va a hacer a través de lista abierta y no cerrada: "La coalición ha decidido trabajar en lista abierta porque la hay varios inconvenientes de tipo procedimental en el tema electoral. Nosotros no tenemos testigos en todas las mesas, es un llamado importante que hacemos. Porque independientemente de la lista abierta o cerrada, lo que necesitamos y es una propuesta que hemos hecho es que tengamos y podamos cubrir casi las ciento veintitrés mil mesas de votación que hay. Nosotros como partido alcanzamos a cubrir cincuenta mil mesas", detalló.