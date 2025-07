Comité de Cafeteros de Antioquia pidió liberación de campesino secuestrado en Ciudad Bolívar

Nuevas voces se siguen sumando tras el secuestro de Fabio de Jésus Berrío, el caficultor de 61 años de edad sobre el que no se tiene pista desde el 19 junio, cuando hombres armados intimidaron a sus familiares y se lo llevaron con rumbo desconocido de su finca en la vereda La Arboleda.

El Comité de Cafeteros de Antioquia, a través de un corto comunicado, expresó su rechazo a esta situación y pidió respeto por su vida, salud e integridad.

“El gremio cafetero aboga por la protección de las libertades individuales, la seguridad en el campo y la integridad de todas las familias caficultoras”, se lee en la comunicación.

El pronunciamiento se conoce en medio de la incertidumbre por su paradero, pues, según afirmó el alcalde de Ciudad Bolívar, León Darío Acevedo, hasta ahora no hay información clara al respecto a pesar del ofrecimiento de 100 millones de pesos de recompensa por parte de la Gobernación de Antioquia.

"Directamente ese caso lo tiene la Fiscalía y los organismos ahí que tienen que ver con el tema del antisecuestro. Está muy hermético el tema, pero la verdad es que hasta hoy, según la última información, que no habían hecho ningún pedido y que no se lo ha atribuido ningún grupo en particular", señaló el mandatario.

El caso ha generado preocupación entre las comunidades rurales del suroeste antioqueño, golpeada por la violencia y donde en los últimos años han resurgido las denuncias por alta presencia de los grupos armados ilegales.