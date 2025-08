Con caravanas y plantón, seguidores del expresidente Uribe le manifestaron respaldo tras condena

La condena en contra del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, causó miles de reacciones desde el departamento de Antioquia, donde el político aún tiene su fortín y desde donde las voces de rechazo no se hicieron esperar.

Una vez se terminó la audiencia en donde la juez leyó la condena, cerca de 30 vehículos se convocaron en El Poblado de Medellín para realizar una caravana hasta la finca del exmandatario en el municipio de Rionegro.

Llegó la caravana de vehículos en apoyo al expresidente Uribe al Oriente antioqueño. Con banderas de Colombia los manifestantes estarán por algunos minutos a las afueras de la casa del exmandatario. #VocesySonidos pic.twitter.com/Ta8ZmE73mF — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 2, 2025

La manifestación llegó sobre las 8:30 p. m. con al menos 60 personas que pitaron desde su carros y ondearon las banderas de Colombia para mostrarle su apoyo a Uribe Vélez, a la vez que manifestaron su rechazo a la decisión tomada recientemente desde Bogotá.

Mientras tanto varios políticos del Centro Democrático y del partido Creemos, además del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia también tomaron una posición en contra de la condena.

En el caso de Andrés Julián Rendón, este indicó en su cuenta de X que, “pretenden atarlo y silenciarlo”, a la par que le mostró gratitud y pidió salud y vida “para seguir con esta lucha”. El senador antioqueño Andrés Guerra manifestó que se trata de una forma de impedir que Uribe haga campaña.

"Álvaro Uribe era el trofeo de la izquierda descarada liderada por Gustavo Petro, por su ministro de Justicia, por el senador de la izquierda. Y es que de esa manera él no puede salir de su casa, no puede recorrer la región en los municipios, no puede hacer ningún tipo de manifestación política", dijo el congresista paisa.

Sobre la decisión en primera instancia contra el Presidente Uribe, expongo esta carta del Libertador, en su melancolía y dolor por la ingratitud:



El 9 de noviembre de 1830, en Barranquilla, Simón Bolívar le escribió a Juan José Flores -presidente de Ecuador- cuando ya estaba… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 1, 2025

Sobre el tema también se refirió en su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que Colombia está al revés porque, “quienes hicieron parte de grupos terroristas, hoy están en la Presidencia y en el Congreso”.

Colombia al revés. Esto no es un llamado a la reflexión, es un llamado a la acción. Sacaremos el país adelante desde las regiones. 🇨🇴 pic.twitter.com/PATIv98Oyy — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 1, 2025

Se espera que la caravana de las últimas horas no sea la única manifestación en favor del exmandatario, ya que para el próximo 7 de agosto se tiene prevista una jornada de movilización en la capital de Antioquia, donde sectores políticos citan a la comunidad a salir a las calles para apoyar a Álvaro Uribe Vélez.