Condenan a 40 años de prisión a mujer trans por el asesinato de joven de la Comuna 13 en Medellín

Condenan a 40 años de prisión a mujer trans por el asesinato de joven de la Comuna 13 en Medellín

La victimaria retuvo y ocultó al menor de edad que fue hallado una semana después en el corregimiento de Palmitas con heridas de arma cortopunzante.

Captura trans por homicidio en Medellín.jpg
Captura mujer trans por homicidio en Medellín.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Más de dos años se tardó la justicia para una familia del sector El Salado en el barrio San Javier, que exigía la condena de la asesina de Alexis Gómez Cardona, un joven de 15 años que apareció muerto en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas tras una semana de haberse perdido su rastro.

En las últimas horas se conoció el sentido del fallo condenatorio por esta situación contra Ciro Alfonso Duarte Martínez, una mujer trans cuyo nombre identitario es Natalia, y quien deberá asumir una pena de 40 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y secuestro simple agravado.

Según indicó la Fiscalía en el caso, el 3 de junio de 2023, Alexis salió de su residencia manifestando que iba para la vivienda de su novia, pero luego se perdió todo rastro sobre su paradero. Sus familiares solicitaron la búsqueda inmediata del menor con los respectivos organismos judiciales, quienes establecieron que Alexis mantenía una relación sentimental desde hacía aproximadamente nueve meses con su victimaria.

Según se pudo esclarecer en el caso, el menor de edad estuvo retenido por Duarte en un lugar despoblado y solitario de la vereda La Volcana en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas donde posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida y con dos heridas por arma cortopunzante a la altura del cuello sobre la vía que conduce al municipio de San Jerónimo.

Se trató de un crimen que generó una profunda consternación y rechazó por parte de habitantes de la Comuna 13. Manuela Ochoa, una de las primas de Alexis, así lo recordó durante su sepelio en el cementerio de La América.

"Era un niño y ese man nos lo arrebató, se nos llevó la felicidad, se nos llevó todo de nosotros, una vida, dejó a una prima muy triste, una prima que daba la vida por él. Nosotros lamentamos mucho el suceso del niño, porque realmente nosotros éramos muy unidos, éramos una familia muy unida", expresó.

El sentido del fallo condenatorio también establece para Duarte una multa de 800 salarios mínimos mensuales legales, alrededor de mil millones de pesos.

