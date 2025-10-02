Defensa de mujer trans asesinada en Bello pidió que responsables sean acusados por feminicidio

La defensa de la familia de Sara Millerey, la mujer trans torturada y asesinada en Bello, pidió que los homicidas sean acusados por feminicidio. La Fiscalía General de la Nación argumentó que la muerte no tuvo nada que ver con la identidad de la víctima.

El proceso contra los asesinos de Sara Millerey González Borja, la mujer trans que fue brutalmente torturada y asesinada en el municipio de Bello, avanza en una audiencia en donde recientemente la defensa de la familia de la víctima le pidió a la fiscal del caso que las dos personas capturadas por el atroz crimen sean acusados por feminicidio.

Hay que recordar que hasta el momento se logró la captura de Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias 'Teta', y Juan David Echavarría Zapata, alias 'Chuky', quienes habrían participado en el asesinato de Sara Millerey el pasado 4 de abril y por lo que fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y tortura.

Sin embargo, el abogado de la familia de la mujer trans pidió en una audiencia que la Fiscalía General de la Nación considerara hacer un cambio en la imputación y que los dos hombres fueran juzgados por el delito de feminicidio agravado.



“Que la fiscalía considere que a partir de los parámetros fácticos que fueron imputados en la debida audiencia de formulación de imputación, se revise la posibilidad de cambiarla en punto al homicidio agravado por el de feminicidio agravado”, aseguró.

Pero no fue el único pedido de la defensa, ya que en una solicitud adjunta se le manifestó a la fiscal del caso que considere añadir el delito de secuestro pues la familia de Sara Millerey González Borja explicó que la mujer había sido retenida contra su voluntad para luego ser brutalmente golpeada.

A pesar de los pedidos, la fiscal del caso fue tajante en afirmar que la mujer trans había sido asesinada porque la víctima exigía dinero y amenazaba a las personas que no le pagaban, por lo que no se podría considerar que el crimen haya sido producto de su género.

Publicidad

“Fue por un motivo y no fue por la circunstancia de género como lo solicita el representante de víctimas en esta audiencia. Al menos la Fiscalía no tiene en este momento ningún elemento para cambiar esta situación jurídica”, aseveró el Fiscal.

Por ahora se sabe que el juicio oral contra los dos capturados será en enero de 2026, tiempo en el que las autoridades esperan vincular formalmente al proceso al menos a otras tres personas que estarían vinculadas al atroz homicidio de Sara Millerey González Borja.