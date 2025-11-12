En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenan a seis años de prisión a cuatro exdirectivos Maderas del Darién por financiar paramilitares

Condenan a seis años de prisión a cuatro exdirectivos Maderas del Darién por financiar paramilitares

Según reveló la Fiscalía, los aportes fueron hasta de 30 millones mensuales al bloque Élmer Cárdenas de las extintas AUC.

Publicidad

Publicidad

Publicidad