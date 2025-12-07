En vivo
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Antioquia

Condenan a tres integrantes de red de trata de personas: llevaban mujeres de Medellín a Grecia

Las víctimas que llegaron a ese país fueron despojadas de sus pasaportes y notificadas de deudas de hasta 3.200 euros, que debían pagar ejerciendo actividades de tipo sexual.

