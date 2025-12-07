Condenan a tres integrantes de red de trata de personas: llevaban mujeres de Medellín a Grecia

Con la falsa promesa de que generarían ingresos de hasta 100 euros al día en Atenas, Grecia, trabajando como meseras, decenas de mujeres de Medellín viajaron a ese país, donde, a su llegada, fueron despojadas de documentos, celulares y otras pertenencias; además, fueron sometidas a maltratos físicos y psicológicos e inducidas a realizar actividades de tipo sexual, convirtiéndose así en víctimas de trata de personas.

Por el caso, en las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación confirmó que tres personas fueron condenadas por jueces especializados de la capital antioqueña, tras un preacuerdo al que se sometieron para colaborar con la justicia.

Se trata de Juan David Ceballos Madrid, quien deberá cumplir una pena de seis años y siete meses de prisión por los delitos de trata de personas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

También fueron condenadas Paola Andrea Acevedo García y Evelin Andrea Gómez Ramírez, quienes recibieron, respectivamente, seis años y siete meses de prisión, y tres años y dos meses de prisión, como responsables del delito de trata de personas.



La investigación judicial adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró que los ahora condenados, aunque ofrecían a las víctimas ayuda económica, alojamiento y alimentación, cuando estas llegaban a Grecia eran notificadas de deudas que oscilaban entre 1.300 y 3.200 euros, las cuales debían pagar ejerciendo actividades de tipo sexual. Adicionalmente, soportaron jornadas excesivas sin descanso y estuvieron incomunicadas de sus familiares.