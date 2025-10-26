Conductor en estado de embriaguez arrolló 4 contratistas del Metro de Medellín: uno falleció

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la calzada occidental de la avenida Regional, a la altura del puente de la calle 4 sur, en Medellín, donde cuatro trabajadores fueron arrollados por un vehículo particular mientras realizaban labores en el punto donde se ejecutan obras de mitigación por la socavación en la vía férrea del Metro.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, las víctimas se encontraban en el lugar tras presenciar un choque de motocicletas, versión que también dio el alcalde Federico Gutiérrez, quien en su cuenta de X precisó que inicialmente una motocicleta chocó contra el cerramiento de la obra y afectó algunos elementos de señalización, además de impactar dos motocicletas pertenecientes a los trabajadores del contratista.

Después de ese primer choque, la motocicleta involucrada abandonó el sitio y, mientras el personal se acercaba a revisar la situación, un carro particular atravesó las barreras de seguridad y atropelló a las cuatro personas.

Uno de los obreros falleció en el sitio a causa de la gravedad de las lesiones, mientras que los otros dos fueron trasladados a centros asistenciales; uno de ellos permanece en estado crítico. Un cuarto trabajador logró salir del lugar por sus propios medios.



Según detalló el mandatario, al conductor del vehículo se le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó primer grado de embriaguez, aunque indicó que, por la hora del hecho, el nivel podría haber sido mayor.

El Metro de Medellín lamentó la tragedia y confirmó que las víctimas son contratistas vinculados a las obras que se adelantan entre las estaciones Poblado y Aguacatala, donde las cuadrillas trabajan día y noche para restablecer el paso del sistema férreo en los próximos días.