Conductor le quitó la vida a habitante de calle tras atropellarlo dos veces al intentar escapar

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el hombre intentaba cruzar el carril exclusivo cuando fue impactado por el vehículo.

Foto: captura redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la tarde del lunes 15 de septiembre en la glorieta de La Minorista, en el centro de Medellín, donde un habitante de calle perdió la vida tras ser atropellado en dos ocasiones por un bus de Metroplús.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el hombre intentaba cruzar el carril exclusivo cuando fue impactado por el vehículo. Tras el primer atropello, la víctima quedó tendida en el suelo, mientras varias personas rodeaban el bus y generaban disturbios contra el conductor.

En medio de la confusión, el bus arrancó nuevamente a toda velocidad, embistiendo por segunda vez al habitante de calle y dejándolo sin vida a pocos metros del lugar. Posteriormente, el vehículo continuó su recorrido hasta la estación Industriales, donde se detuvo y esperó la llegada de la Policía y de agentes de Movilidad.

El Metro de Medellín se pronunció en la tarde del martes 16 de septiembre, lamentando lo ocurrido y aclarando que, según la versión preliminar, el conductor decidió avanzar porque su integridad y la de los pasajeros se vieron amenazadas.

“Después del siniestro, se presentaron alteraciones de orden público en los alrededores, cuando algunas personas atacaron el bus en que viajaban varios usuarios. Esto ocasionó que el conductor, al ver amenazada su integridad y la de las demás personas, continuara la marcha”, indicó la entidad en un comunicado.

