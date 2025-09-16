Racha de accidentes de motociclistas deja tres personas muertas en Santander

Una racha de siniestros viales protagonizados por motociclistas dejó tres personas muertas en distintos puntos de Santander entre el domingo 14 y el lunes 15 de septiembre. Las autoridades adelantan investigaciones para establecer las causas de cada uno de los hechos.

El caso más reciente ocurrió en la tarde de este lunes en la vía que conduce a San Vicente de Chucurí. A la altura del tramo de Topocoro, en el sector de Cajasan, un hombre conocido en la zona por trabajar como lanchero falleció tras chocar con otra motocicleta. El impacto lo lanzó al pavimento y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le ocasionó la muerte inmediata. Su cuerpo permaneció en el sitio mientras personal de tránsito realizaba el levantamiento.

Horas antes, en la vía Bucaramanga – El Playón, otro motociclista perdió la vida en un violento accidente contra un tractocamión. La víctima fue identificada como Esneider Ríos Cadena, quien conducía una motocicleta Suzuki GN con destino hacia la Costa Atlántica. El choque se registró a las 4:30 de la tarde del domingo en el kilómetro 27+280, cerca del sector conocido como Campollo. De acuerdo con el reporte preliminar de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, una posible invasión de carril por parte de la motocicleta habría desencadenado la tragedia.

Un tercer caso se presentó en la vía que conecta el sector de El Opón con Puerto Parra. El reporte inicial lo dio un conductor de camión que alertó sobre el cuerpo de un joven tendido en medio del carril derecho. Según la versión del testigo, la víctima habría sido arrollada por un vehículo que continuó su marcha.

Ante esta serie de accidentes, las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los motociclistas y conductores en general para extremar las medidas de precaución en carretera, especialmente en curvas cerradas, zonas rurales y tramos con alto flujo vehicular.