Consejo de Estado condenó al Ejército por crimen de recolector de hoja de coca en Anorí

Consejo de Estado condenó al Ejército por crimen de recolector de hoja de coca en Anorí

Aunque las fuerzas militares argumentaron que hubo un enfrentamiento, la justicia determinó que se empleó la fuerza letal contra un civil sin que mediara amenaza alguna.

