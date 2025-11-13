En Anorí, Antioquia, un soldado resultó herido tras la explosión de una mina antipersonal

En una nueva alteración al orden público en el departamento de Antioquia un soldado del Ejército Nacional resultó herido al pisar un campo minado en la vereda Providencia del municipio de Anorí. El uniformado realizaba labores en la zona rural del Nordeste antioqueño cuando el artefacto lo afectó de gravedad.

El reporte entregado por las autoridades indica que el soldado fue atendido inmediatamente pero debido a la gravedad de sus heridas se le tuvo que amputar su pierna izquierda, hecho que hizo que se solicitara la extracción aérea inmediata por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El capitán Michael Valencia, piloto del helicóptero Ángel, explicó cómo se hizo la operación de rescate que en un principio no se pudo realizar con el aterrizaje del helicóptero debido a la dificultad del terreno.

"Debido a las condiciones del terreno y el difícil acceso a esta área, se debió realizar la evacuación aeromédica a través de la maniobra de grúa de rescate, una maniobra que requiere gran profesionalismo, precisión, coordinación y entrenamiento de las tripulaciones de su Fuerza Aeroespacial Colombiana", indicó Valencia.



Con este hecho prende las alertas de las autoridades en el Nordeste antioqueño, ya que se investiga qué grupo delincuencia instaló el dispositivo, hay que recordar que ya son 24 personas afectadas por minas antipersonales, siendo los militares afectados en cerca de 10 ocasiones.

Por último, sobre el soldado herido se sabe que fue trasladado de manera urgente a la ciudad de Medellín en donde recibe atención especializada pues su estado de salud es reservado.