En Anorí, Antioquia, un soldado resultó herido tras la explosión de una mina antipersonal

Al uniformado se le amputó su pierna izquierda y permanece bajo pronóstico reservado en Medellín.

