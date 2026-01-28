En vivo
Consejo Superior no aceptó renuncia de John Jairo Arboleda como rector de la UdeA

Pese a esta decisión, la voluntad del directivo para dejar su cargo se hará efectiva en menos 30 días calendario.

