Consejo Superior no aceptó renuncia de John Jairo Arboleda como rector de la UdeA

Sigue la tensión en la Universidad de Antioquia frente a determinaciones en materia directiva y en medio de una compleja crisis financiera que llevó a la intervención del Ministerio de Educación.

Durante la reciente sesión del Consejo Superior, esa instancia decidió con un resultado de tres votos a favor y seis en contra, no aceptar la renuncia de John Jairo Arboleda como rector.

Laura Melissa Olarte, representante del estamento estudiantil en el Consejo, indicó que aparecieron razones de diferente índole para no aceptar la renuncia. Sin embargo, fue llamativo que en medio de sus tensiones coincidieron en su postura de rechazo a la propuesta del profesor Arboleda los gobiernos nacional y departamental.

"Esbozan argumentos como que es una carta de renuncia motivada, que hay que buscar blindar la institución ante posibles demandas que quisiera presentar el aún rector. Otros argumentos fueron que hay una violación de la autonomía universitaria y que la motivación es a partir de esa violación", comentó.



Aunque fue negativa la decisión del Consejo, Olarte explicó que en un término de 30 días calendario desde la radicación de la renuncia esta se hará efectiva, pero sin las posibles consecuencias legales que traía haberla aceptado.

La representante también manifestó que su voto, en acuerdo con la Asamblea General de Estudiantes, fue positivo para la salida de Arboleda evaluando varias de sus decisiones administrativas como las causantes del panorama que hoy afronta la institución.

Por lo pronto, al frente de la institución continuará como rector Héctor Iván García, quien, tras la designación de seis miembros que lo acompañarán en su encargo, aseguró que continuará en reuniones constantes con varios sectores para reunir propuestas que permitan avanzar en la superación de la problemática financiera.