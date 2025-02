Contraloría General revocó la sanción contra el presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo

Las decisiones judiciales y de entidades de control siguen marcando el paso de Jorge Andrés Carillo durante sus primeros meses al frente de Interconexión Eléctrica S.A. Esta vez por hechos relacionados durante su gestión como gerente de EPM en la administración del entonces alcalde Daniel Quintero en Medellín.

En las últimas horas ante la Superintendencia Financiera, Interconexión Eléctrica S.A. informó que la Contraloría General revocó la sanción que había impuesto sobre Carrillo el pasado 31 de diciembre por un supuesto incumplimiento en el reporte de información ante la plataforma CHIP.

La presunta irregularidad en la que ya fue absuelto Carrillo consistió en incumplir su obligación de reportar información presupuestaria de Providence and Kettlina Utilities Company S.A.S. E.S.P., la empresa prestadora de los servicios públicos de acueducto , alcantarillado y aseo en las islas de Providencia y Santa Catalina.

Esa compañía estuvo bajo su administración como Agente Especial en ese año y el reporte omitido era del cuarto trimestre. Sin embargo, indicó ISA, que se determinó que “Carrillo no era la persona responsable de hacer dicho reporte” y que no hicieron parte del proceso sancionatorio ya revocado sobre el que no procede otro recurso legal.

Desde el Concejo cuestionan falta de información

Desde el Concejo de Medellín han criticado la falta de información de este proceso, pues en su momento según el concejal Alejandro de Bedout, no se conoció directamente desde la compañía sino porque un socio minoritario que solicitó la información.

"Pues claro que su negligencia en la administración de recursos públicos ya queda más que evidenciado, pero yo me pregunto, ¿por qué Isa no verificó el estado del proceso cuando el presidente lo declaró cuando asumió el cargo en el mes de agosto del año pasado?, ¿Por qué tuvo que ser un accionista minoritario quien solicitara la información a la Contraloría para que esa nos informara?”, aseguró.