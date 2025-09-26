Crecimiento poblacional de la ciudad en los próximos 10 años será del 3 %: Medellín Cómo Vamos

La reciente preocupación a nivel nacional por el desplome de nacimientos en el último año de un 31 %, según cifras del Dane, también ha tenido repercusiones en el departamento de Antioquia, donde diferentes entidades le ponen la lupa a las repercusiones de esta realidad en el territorio y las posibles estrategias para afrontarla.

Una de ellas es la alianza interinstitucional Medellín Cómo Vamos, quien advirtió que actualmente la tasa de natalidad en la capital antioqueña está en 1.6% y que en los próximos 10 años el crecimiento poblacional sería apenas del 3% cuando en la última década ha alcanzado el 13%.

En ese sentido, Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos, indicó que estas solas cifras revelan un panorama preocupante sobre el cual se deben tomar medidas.

"Los últimos diez años, esa tasa, la población aumentó en un 13%. En los próximos 10 años va a ser en 3%. Entonces, finalmente son unos cambios muy cortos en el tiempo que no nos han permitido acomodarnos", explicó.



De hecho, para Ospina, la redistribución de la población plantea retos en materia de sostenibilidad social, económica y laboral en la capital de Antioquia.

"Nosotros ya hoy en Medellín tenemos la misma cantidad, o sea, porcentajes de personas menores de 12 años y de personas mayores de 60. En 2050 va a ser 28%, o sea, casi que 1 de cada 3 va a ser mayor de 60 y sólo un 10% menor de 12 años", señaló al respecto.

Publicidad

Actualmente, en Medellín los hogares que tienen más hijos son los que tienen más necesidades económicas, lo que incrementa el índice de pobreza en la ciudad. Según el Dane, Antioquia encabeza la lista de departamentos con más nacimientos registrados en el último año, con 52.171 casos y la cifra de mortalidad en la región es de 5.6 por cada mil habitantes.