Crisis humanitaria en Briceño: aumenta a más de 1.900 las personas desplazadas por violencia

Con el pasar de las horas la situación de orden público en el municipio de Briceño se sigue agravando por cuenta de las intimidaciones hechas por las disidencias de alias ‘Calarcá’, que obligaron a cientos de familias a salir de sus viviendas hacia el casco urbano.

Miles de personas tienen abarrotado el parque principal de Briceño en donde hay núcleos familiares de 22 veredas distintas.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, explicó que, detrás de los constreñimientos a las comunidades, está alias ‘Chejo’, cabecilla del Frente 36, que junto a alias ‘Primo Gay’ buscan disputar el territorio con el Clan del Golfo, enfrentamientos que se reportaron por varias horas en la zona rural del Norte antioqueño.

"Ha sido un constreñimiento por alias PrimoGay, que ha impuesto de la salida de los habitantes, permitiendo solamente en algunas viviendas, algunas fincas, una sola persona y quien no vaya puede pagar una multa. Eso ya lo tenemos decantado", indicó.



La información oficial entregada por las autoridades locales y departamentales indica que a la fecha son 1.985 desplazados y más de 951 familias afectadas por las decisiones de las disidencias de alias ‘Calarcá’. Además, en busca de ayudar a los afectados la Gobernación de Antioquia llegará en las próximas horas al municipio para entregar las ayudas humanitarias.

Sin embargo, hay otra situación que ha prendido las alertas entre las autoridades departamentales y es que las capacidades de albergue ya se habrían copado y por ello, incluso, el pedido de ayuda a otros municipios para poder atender la crisis humanitaria.

"Tenemos conocimiento que eso desbordó los albergues y muy seguramente vamos a tener o va a tener que el gobierno municipal en compañía de la directora de Derechos Humanos buscar, digamos, viviendas en el casco urbano que permitan alojar personas", aseguró el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.

De momento, desde Briceño han revelado algunas imágenes en donde se ve que el parque central está totalmente repleto de personas que salieron de las 22 veredas en busca de seguridad y para evitar las extorsiones y las multas cobradas por los ilegales del Frente 36 de las disidencias que en la zona son controladas por alias ‘Chejo’ y alias ‘Primo Gay’.

El alcalde de Briceño, Noé Espinosa, mencionó que en reuniones que se han hecho se ha buscado crear una estrategia con el Ejército Nacional para poder recuperar el control territorial y que así las cientos de familias puedan regresar a sus viviendas.

"En lo que hemos conversado con ellos, cuando el Ejército haga presencia en la zona rural, ellos ya van a seguir organizando el retorno de ellos. En el momento estamos esperando que el Ejército ha ido moviendo sus fichas y sus tropas para mirar de qué manera garantizamos la seguridad tan esperada", apuntó el mandatario.

Se espera que, durante el transcurso de la mañana, se tenga un nuevo censo de desplazados, ya que desde la Alcaldía de Briceño han insistido que la información preliminar les ha permitido calcular que cerca de 2.000 personas podrían asentarse en los albergues municipales.

