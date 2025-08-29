Cuatro heridos en accidente de caravana de Daniel Palacios en Medellín fueron dados de alta

El accidente en el que resultó involucrada la caravana del precandidato presidencial, Daniel Palacios, en la Loma Los Balsos de Medellín, sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes, luego de que, al parecer, la falla en los frenos fuera la causa del siniestro que dejó nueve personas heridas.

Palacios, quien resultó ileso, luego de que minutos antes del accidente fuera cambiado de vehículo, mencionó que la camioneta venía reportando algunas fallas que a la final habrían generado el accidente vial en donde resultaron lesionados 7 policías y 2 miembros de la UNP.



Reporte de los heridos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó el reporte sobre el estado de las personas que resultaron lesionados luego del fuerte impacto entre la camioneta y una motocicleta.

"Gracias a Dios, todos están fuera de peligro. Cuatro inclusive que algunos de los que están hospitalizados, cuatro ya fueron dados de alta y los otros siguen siendo atendidos", destacó el mandatario.

Por ahora, y mientras avanzan los estudios de las autoridades, quienes buscan determinar con certeza qué provocó el accidente, el precandidato presidencial se encuentra en el Urabá antioqueño a la espera que como se recuperan algunos de los miembros de su esquema de seguridad.