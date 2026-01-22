Cuatro heridos por minas antipersonal en 12 horas en Antioquia: 3 militares cayeron en campo minado

Tres militares resultaron heridos luego de la activación de una mina antipersonal en zona rural del municipio de Anorí. El Ejército responsabilizó de la instalación de estos elementos a la unión que hay en esa zona del ELN y Disidencias de alias 'Calarcá'.

Hay alerta en Antioquia porque siguen contando víctimas de minas antipersonal en el departamento, en donde en 24 horas, se han conocido cuatro heridos, tres de estos militares.

El último caso, según informó la Séptima División del Ejército, aseguró que cuando militares de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, se encontraban haciendo control a la altura de la vereda Los Trozos, del municipio de Anorí, los tres soldados resultaron heridos al pisar un campo minado, que les generó heridas y afectaciones por causa de la activación de los artefactos explosivos.

Las autoridades señalaron como responsables de la instalación de estas minas a la unión que hay entre el Frente Héroes y Mártires de Anorí del ELN, y el frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá'.



El otro caso es el de un campesino en la vereda El Cañal del municipio de Amalfi donde el hombre se encontraba desarrollando actividades agrícolas, se desvió un poco del camino y fue víctima de una mina antipersona.

Vecinos de la zona acudieron en ayuda de esta persona que inicialmente fue llevado al hospital local El Carmen y allí se activó toda la ruta para su acompañamiento por parte de la Secretaría de Gobierno, la Personería Municipal, Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos.

A pesar de los esfuerzos del personal médico la víctima perdió una extremidad inferior y fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad donde su pronóstico es reservado.

La Alcaldía de Amalfi lamentó el hecho y recomendó especialmente a habitantes de zonas rurales que ante la presencia de objetos extraños o sospechosos no los toquen, se alejen y avisen oportunamente a las autoridades.