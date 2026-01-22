En vivo
CAR impone medida preventiva al Colegio en donde desapareció Valeria Afanador

De acuerdo con la determinación de la CAR, el establecimiento educativo habría incumplido los requisitos legales de distancia mínima respecto a la ronda hídrica del río Frío.

Colegio donde estudiaba Valeria Afanador se pronuncia tras hallazgo del cuerpo
Colegio donde estudiaba Valeria Afanador se pronuncia tras hallazgo del cuerpo.
Foto: Colegio Campestre Los Laureles y redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

