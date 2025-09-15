Cuatro municipios del Norte antioqueño tomaron medidas por complejo panorama de orden público

Las autoridades en varios municipios del Norte antioqueño tomaron diferentes medidas para prevenir que la ola de violencia por la que atraviesa la subregión se siga recrudeciendo debido a los operativos que acabaron con la muerte de alias 'Guillermino' y alias 'Román', dos cabecillas de las disidencias de alias 'Calarcá'.

La razón para que se impongan toques de queda o prohibición de parrilleros es, por ejemplo, la gigantesca caravana con la que despidieron a alias 'Guillermino', situación que deja en evidencia la masiva presencia de este grupo delincuencial en esta zona de Antioquia.

Ante la latente preocupación por posibles repercusiones, la Alcaldía de Yarumal decidió prohibir el parrillero hombre hasta el 21 de septiembre entre las 10:00 de la tarde y las 4:00 de la mañana, mientras que se restringió el traslado de acarreos en ese mismo horario.

Por su parte, la Alcaldía de Campamento prohibió la circulación de motocicletas con parrilleros entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana y decretó un toque de queda en la zona urbana que restringe la movilidad de personas entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m. hasta el próximo 18 de septiembre.

"El alcalde de Campamento nos reporta absoluta normalidad. Después de la exitosa operación de la Policía Nacional, donde vio de baja alias 'Román', alias 'Guillermino', de esa estructura criminal", el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre el panorama en la zona.

Pero allí no paran las medidas restrictivas en el Norte antioqueño, ya que la Alcaldía de Anorí estableció un toque de queda entre las 10:00 de la noche y las 4:30 de la mañana, medida que, aunque estaba vigente hasta hoy, se ampliaría hasta el próximo viernes. Mismo panorama atraviesa la Alcaldía de Briceño que decretó un toque de queda entre las 10:00 de la noche y las 5:30 de la mañana, decisión que se ampliaría hasta el 19 de septiembre.

Las autoridades locales señalaron que estas medidas, que contarán con el acompañamiento de la Fuerza Pública, buscan garantizar el orden y la seguridad en los municipios, por lo que le pidieron a la comunidad denunciar posibles afectaciones al orden público para actuar de manera inmediata.