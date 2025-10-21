Daño en vía férrea del Metro afecta a 140.000 usuarios al día: estas son las opciones para viajeros

Sigue siendo toda una odisea para los usuarios del Metro de Medellín llegar al sur del Valle de Aburrá, por el daño que sufrió la vía férrea entre las estaciones Poblado y Aguacatala, lo que obliga a los viajeros a hacer trasbordo para continuar el camino.

Si bien hay diferentes opciones para quienes van o vienen desde Itagüí, Sabaneta y el sur de Medellín, la empresa aseguró que las largas filas y el caos en la movilidad que se viene presentando por la situación se da porque, humana y matemáticamente, no es posible atender la cantidad de pasajeros que llegan en cada viaje, en promedio entre 1.500 y 1.800, versus los que caben en el bus que los transporta entre Aguacatala y Poblado. Así lo explicó el gerente Tomás Elejalde.

"Sustituir la capacidad de transporte de un metro con buses es muy complejo, incluso uno pudiera llegar a decir que imposible, porque si llega un tren con alrededor de unas 1.500 personas a una estación y es evacuado en su totalidad para movilizar a esas personas necesitaríamos 10 buses de 100 pasajeros o 20 buses de 50 pasajeros para un solo tren y esto es imposible lograrlo en cortos intervalos. ¿Qué sucede entonces? Lo que vimos, que hay mayores tiempos de espera, estamos buscando garantizar que las personas tengan continuidad, pero vamos a tener más tiempo de desplazamiento", detalló el gerente.

Así las cosas, se estima que al día hay entre 120.000 y 140.000 afectados, quienes deben destinar entre media y hasta una hora más para poder llegar a sus destinos, ante las demoras, dijo el gerente.



Opciones de movilidad al daño del metro de Medellín

Por ello, las soluciones que plantea el plan de movilidad también contempla transitar a pie por un camino seguro entre ambas estaciones, que las empresas promuevan el teletrabajo o las rutas desde el sur que llegan hasta el centro de Medellín para quitar carga al epicentro del daño.

Otra de las dudas o mejor dicho de las inquietudes de los usuarios de este sistema es si el bus padrón que recorre las glorietas de Monterrey y la Aguacatala genera un costo adicional, ante lo cual se refirió el gerente social y de servicio al cliente, Jaime Ortiz: "Estos buses de Metro Plus no tienen costo para nuestros usuarios, es decir, para los usuarios que quieran continuar con su viaje hacia las estaciones del sur, bajarse en la estación Poblado, caminar hasta la 10 con la avenida Las Vegas y ahí toman el bus que los lleva hasta La Aguacatala", dijo

Para garantizar la continuidad de todos los usuarios, hemos dispuesto buses padrones gratuitos entre Poblado y Aguacatala 🔁. Jaime Andrés Ortiz, gerente de Gestión Social y de Servicio al Cliente, cuenta más detalles de esta y otras acciones. 💚 pic.twitter.com/RdMc1zEx6A — Metro de Medellín 💚 30 años #ALoMetro (@metrodemedellin) October 21, 2025

Avanzan trabajos en vía férrea del metro de Medellín

Mientras tanto, la empresa anunció que avanzan en total 60 trabajadores en el socavón que se generó en la vía férrea, que básicamente se trata de un hueco que se ocasionó por la filtración del río por debajo de este tramo , ante lo cual las autoridades vienen atendiendo varios puntos priorizados a lo largo del río Aburrá, para prevenir que se generen estas afectaciones.

Finalmente, Elejalde confirmó que el tiempo estimado que tardarán estos trabajos dependen del clima y se espera que si este es favorable pueda ser solucionado en una semana, pero en caso contrario las lluvias podrían alargar el plazo.