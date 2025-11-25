Decretan toque de queda y prohibición de parrillero hombre luego de tres asesinatos en Yondó

Yondó decretó toque de queda y prohibición del parrillero hombre en moto tras ataque sicarial que dejó dos muertos y dos heridos. Teniendo en cuenta que en menos de 24 horas también fue asesinado un líder social y que van 25 muertes violentas este año, piden aumento de pie de fuerza

Tras el ataque sicarial registrado en las últimas horas en el municipio de Yondó, Antioquia, la Alcaldía expidió un decreto mediante el cual adopta medidas transitorias para preservar el orden público, la seguridad ciudadana y la tranquilidad del municipio. El hecho violento, que dejó dos hombres asesinados y otros dos heridos dentro de un establecimiento abierto al público, encendió las alarmas de las autoridades locales, que ya enfrentaban un clima de tensión por el asesinato del líder social Aldemar Parra, ocurrido el fin de semana.

El ataque se produjo en la Tienda La Magdalena, en el barrio Gaitán, un pequeño local con mesas y sillas plásticas, varias de ellas volcadas tras la balacera. Según la Policía del Magdalena Medio, ya rastrean a los dos responsables del ataque, quienes habrían llegado en una motocicleta XTS 150, y según las primeras indagaciones, el ataque iba dirigido a una sola persona de las que hacía presencia en el lugar.

Ante este nuevo episodio de violencia, el alcalde Yerson Ariza anunció el toque de queda desde las 7:00 de la noche de este lunes y durante los próximos tres días. El decreto establece que la restricción busca prevenir nuevos ataques, facilitar las investigaciones y “garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos en condiciones de seguridad”, en especial porque la violencia que se venía viviendo en zonas rurales se ha trasladado al casco urbano.



“Sabemos que es la disputa de de que que se tienen estos grupos de territorio. Yo también lo había manifestado en Consejo de Seguridad anteriormente que esa confrontación que hoy se vivía en la zona rural, como ya tenemos el control en las veredas, pues gracias a Dios con con que con ejército que está haciendo presencia, pues ahorita se nos está trasladando todo está sancionar violento hacia el caso urbano”, afirmó.

Adicionalmente, la Alcaldía ordenó la prohibición del parrillero hombre en motocicleta, también durante tres días, ante la reiterada utilización de este medio de transporte para la comisión de homicidios y atentados. La medida aplica las 24 horas del día y será vigilada por la Policía, que se espera tenga apoyo de militares en puntos estratégicos del municipio.

Por lo pronto, se conoce que en la zona hay injerencia del Clan del Golfo y el ELN, grupos que se han venido disputando el territorio en zona rural. Las víctimas para este caso fueron Luis Angel Marin Jiménez, de 56 años, David Rodríguez Bastos, con 51 años, quienes perdieron la vida y el lesionado fue identificado como Jhon Jairo Gutiérrez Cabarcas, de 28 años.

Las autoridades pidieron a la comunidad acatar las disposiciones, evitar desplazamientos innecesarios y colaborar con información que permita identificar a los responsables del ataque. Según el decreto, las medidas podrán ampliarse si persisten las condiciones que ponen en riesgo la seguridad, en especial porque ya van 25 muertes violentas este año en esta localidad.