Encontraron sin vida en Yondó a soldado desaparecido en medio de hostigamiento del Clan del Golfo

Encontraron sin vida en Yondó a soldado desaparecido en medio de hostigamiento del Clan del Golfo

Sobre el militar no se tenía información desde hace más de dos días cuando cayó al río Cimitarra en el sector de Bocas de San Francisco.

Soldado hallado en Yondó, Antioquia.jpg
Soldado hallado en Yondó, Antioquia.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Con desafortunado desenlace para la Fuerza Pública culminaron las labores de búsqueda del soldado del soldado profesional Kutdu Torres Leandro, que había desaparecido hace más de dos días en el municipio de Yondó.

La Segunda División del Ejército informó que el cuerpo del militar fue hallado sin vida en la vereda Puerto Matilde tras haber caído al río Cimitarra durante un hostigamiento del Clan del Golfo en el sector conocido como Bocas de San Francisco

Desde la comandancia de la Quinta Brigada lamentaron lo ocurrido con este soldado oriundo del departamento de Amazonas y quien prestaba sus servicios desde hace ochos años en la institución militar.

“Su entrega, valor y sacrificio en cumplimiento del deber no serán olvidados. El Ejército Nacional continuará honrando su memoria y acompañando a sus familiares en este difícil momento. Expresamos nuestras más sentidas condolencias”, indicó la Brigada en un pronunciamiento.

En la región del Magdalena Medio persiste la preocupación por el complejo panorama de orden público en medio de las confrontaciones que persisten entre grupos armados como el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.

