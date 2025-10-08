En vivo
Aeropuerto El Dorado
Negociaciones paz Israel - Hamás
Guns N' Roses en Bogotá
Consulta Pacto Histórico

Denuncia que algunos vehículos de los Bomberos de Medellín están varados o tienen fallas mecánica

Denuncia que algunos vehículos de los Bomberos de Medellín están varados o tienen fallas mecánica

A poco de que inicie la temporada de lluvias hay alerta entre las comunidades de la capital de Antioquia.

Cerca de 14 vehículos no podrían atender emergencias por falta de SOAT
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá esperan afrontar una segunda temporada de lluvias con intensas precipitaciones que podrían afectar eventualmente a la región metropolitana y por ello es que hay una advertencia que preocupa en la capital de Antioquia por un presunto déficit para atender las posibles emergencias que se reporten la ciudad.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, indicó que luego de recibir información del sindicato de la entidad, visitó alguna de las estaciones de servicio y logró evidenciar que, por ejemplo, en el punto de atención en el corregimiento de San Antonio de Prado hay un vehículo de atención que le corresponde a otra Estación de Bomberos.

"Pertenece a la Estación de Bomberos del Doce de Octubre, porque la que corresponde a San Antonio de Prado está en mal estado, está en reparación y lleva aproximadamente un mes sin que en el taller respondan", indicó la concejal.

Al parecer, la problemática se debe a algunos problemas mecánicos en los vehículos que se usan para la atención de las emergencias. Explica Carrasquilla que a las máquinas no se les ha hecho el mantenimiento adecuado, lo que posteriormente afecta su funcionamiento adecuado en la prestación del servicio.

En el reporte entregado por la concejal de Medellín se evidencia que hoy la ciudad no tendría un máquina para atender una emergencia de alturas, debido a que el vehículo dispuesto para dicha función no está prestando su servicio por un problema en su estructura hidráulica.

"El camión que se utiliza para la atención de los incendios de alturas es un vehículo que también se encuentra estacionado en este momento porque tiene un problema con el hidráulico de la escalera", aseguró.

Por su parte, Carrasquilla indicó que la denuncia del sindicato arroja que ante la ausencia de los vehículos oficiales, los bomberos tienen que atender las emergencias en los carros de presentación que tiene el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín.

Finalmente, Carrasquilla pidió una explicación al DAGRD, puesto que el Concejo de Medellín solicitó $2.000 millones más para el mantenimiento de los vehículos de los Bomberos en la vigencia de 2025.

