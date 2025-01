Denuncian demoras en atención a bebé de 7 meses con falla renal en Antioquia

Lahiam de Jesús Arcila, es un pequeño de 7 meses que fue diagnosticado con Reflujo Uretero Vesical en grado 4, el menor al poco tiempo de haber nacido empezó a presentar los graves síntomas, desencadenando la disminución de su funcionamiento renal, pues el riñón izquierdo del menor opera tan solo en un 39 % y el derecho al 60 %.

A pesar de la denuncia pública de la madre del menor, Juliana Estrada, que dio como resultado que después de tres meses la EPS Savia Salud le autorizara la cita con un médico especialista, según relata su progenitora, el centro de salud al cual remitieron al menor para la cita no tiene el médico especialista en cirugía pediátrica, retrasando nuevamente el proceso.

"Ayer a mí me llamaron de Savia Salud, yo les expliqué, les dije que por qué daban una autorización para una parte donde no había ni siquiera el profesional que el bebé requería. Él está muy delicado, él ha estado haciendo popó con sangre, yo lo tuve en la San Vicente hospitalizado desde el día viernes", explicó la madre.

Su madre le confesó a Blu Radio que ha sido un camino tortuoso para la familia, pues los médicos que han visto al menor llegan a la conclusión de la necesidad de una cirugía urgente para salvar la vida del bebé, aun así, su madre sigue esperando la llamada de la entidad que le indique que ya por fin su hijo podrá ser revisado por el cirujano pediátrico.

"Le dieron de alta el día lunes, y lo que me dijo la pediatra que lo revisó, es que él necesitaba la cirugía urgente, porque tiene el riñón bastante comprometido, y no es solamente el izquierdo, sino el derecho también. Esto ha sido, digámoslo así, como un infierno, porque a mí me ha tocado hacer derechos de petición", expresó la progenitora.

La madre indicó que, además, ha realizado varios derechos de petición para el transporte, hospedaje y los medicamentos del menor, aún así, ninguno ha sido respondido.

Por el momento, la madre manifestó que se dirigirá nuevamente al hospital al que remitieron al bebé en el municipio de Rionegro para preguntar cuándo se solventará esta situación y podrá ser operado el menor.

Por otro lado, los padres de Lahiam han pedido a la ciudadanía y a las autoridades su apoyo, pues el tratamiento del menor es de alto costo, por eso, quien desee apoyar la causa del bebé podrá comunicarse con su mamá al 3207907309 para realizar la donación.