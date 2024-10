Denuncian supuesta masacre laboral en Barbosa, Antioquia; Alcaldía se pronunció

La Asociación de Servidores Públicos de Antioquia dio a conocer una denuncia realizada por la Subdirectiva Sindical de Barbosa en la que exfuncionarios denominaron como “masacre laboral” el despido de 48 funcionarios públicos de la administración local. Según el sindicato, la decisión fue expedida por la Alcaldía Municipal, quien, según estos, habría determinado la suspensión de estos funcionarios debido a una reestructuración de la planta de cargos de la entidad y una adaptación en el manual de funciones, aspectos que estaban englobados, según los exfuncionarios, en un decreto que contaba con el aval del concejo municipal.

Parte del sindicato alegó que la administración local, no socializó dicha reestructuración y además suspendió a dos funcionarios de carrera administrativa, pertenecientes a la junta directiva del sindicato, con fuero sindical.

Milena Catalina Osa, técnica administrativa, exfuncionaria de la Alcaldía de Barbosa durante casi 9 años y una de las líderes de este sindicato, rechazó la decisión de la Alcaldía y mencionó las afectaciones que están viviendo estos exfuncionarios.

"Cuando emitieron el primer decreto para este término de la reforma, ellos incluyeron también dos personas que hacen parte de la Junta Directiva. Ni siquiera se tuvo en cuenta esa situación, ni se tuvo en cuenta la vulneración del tema de que somos cabezas de familia, cabezas de hogar, que somos personas a cargo de adultos mayores, personas que hemos trabajado y nos hemos formado rigurosamente", mencionó la exfuncionaria.

El sindicato menciona que esta situación les generó un malestar emocional, y que muchos, han sufrido de ansiedad por este despido que han detallado como “inadecuado”. A pesar de las declaraciones del sindicato, Blu Radio se comunicó con la Alcaldía de Barbosa para conocer su versión y las razones por las cuales despidieron a estos 48 funcionarios.

Una de las razones que menciona el alcalde es el gasto público del municipio, el cual pasa por una difícil situación presupuestal, pues el costo del funcionamiento no corresponde con la capacidad del municipio, y con esta reestructuración se busca mejorar las condiciones del municipio.

"Nosotros tenemos que tomar decisiones que le generen el bienestar a la comunidad y que puedan generar o traducir la inversión social. Esto nos va a permitir esta reforma, generar un ahorro de 2.800 millones de pesos en el año aproximadamente. Esto nos va a permitir que esos 2.800 millones de pesos se vean reflejados en infraestructura y en los programas sociales de la administración pública", explicó Juan David Rojas, alcalde de Barbosa.

Además, el alcalde explicó que, según un estudio realizado, el municipio tiene un gasto de nómina por encima del 42%, uno de los más altos en comparación con municipios aledaños, situación que según el funcionario, generó la reducción de cargos de nómina, siendo 30 los funcionarios despedidos, y no 48, como afirma el sindicato.

Además, afirmó que no hay tal masacre laboral, pues la supresión de cargos no supera el 16%, y además, serían 10 los funcionarios de carrera administrativa los despedidos, otra cifra, distinta a la dada por el sindicato. La administración local, aseguró que su intención siempre ha sido la del diálogo, y desmintió lo dicho por el sindicato, de no haber un acercamiento de parte de ellos para solventar esta situación.

Por el momento, la disputa por quien tiene la razón sobre esta situación sigue, pues el sindicato afirma que la administración actuó de mala fe y no socializó jamás tal reestructuración, sin embargo, desde la Alcaldía indican que si se notificó a los funcionarios despedidos, se socializó el manual de funciones y además se les ofreció un proceso de reincorporación e indemnización.