Desarticulan en Medellín banda de apartamenteros que infiltraba miembros en empresas de vigilancia

A través de puestos privilegiados en estas labores podían acceder a los conjuntos y circuitos cerrados de televisión para borrar evidencias.

Intregrantes de Los Cerrajeros.jpg
Intregrantes de Los Cerrajeros.
Secretaría de Seguridad de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 09:34 a. m.

Una operación liderada desde la capital antioqueña y con acciones simultáneas en Bogotá y Cali permitió la desarticulación de una peligrosa banda dedicada al hurto de apartamentos de alto valor, tras la captura de siete de sus integrantes.

Se trata de un grupo conocido como ‘Los Cerrajeros’, responsables de al menos 20 casos de hurto en el último tiempo, incluyendo los de nueve apartamentos durante un solo fin de semana, en unidades residenciales de El Poblado, con un avalúo aproximado de 9.000 millones de pesos.

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, estas personas se camuflaban en vehículos de alta gama y aprovechando algunas posiciones claves en las que lograban infiltrarse, accedían a circuitos cerrados de televisión para borrar evidencias y evadir la acción de la justicia.

"Esa estructura infiltraba empresas de seguridad privada para ubicar a sus miembros como vigilantes, facilitando luego desde sus puestos de trabajo el ingreso de sus cómplices a las unidades residenciales y quienes se movilizaban en vehículos de alta gama para pasar desapercibidos", reveló el funcionario.

Los capturados, entre los que se encuentra el propietario de una compraventa en Bogotá que servía de fachada para las operaciones de ‘Los Cerrajeros’, quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

