Desde este lunes no habrá atención a usuarios de la Nueva EPS en hospital de Caucasia, Antioquia

Desde este lunes, el Hospital Cesar Uribe del municipio de Caucasia, el más importante del Bajo Cauca, anunció la suspensión de servicios para usuarios de Nueva EPS por millonarias deudas. En la institución hay riesgo en desabastecimiento de insumos y medicamentos

La crisis del sistema de salud también tiene en serio riesgo la operación de uno de los hospitales públicos más importantes del Bajo Cauca antioqueño y que, inclusive, recibe pacientes de otros departamentos como Córdoba.

Y es que deudas que superan los 67.000 millones de pesos obligaron al Hospital Cesar Uribe Piedrahita del municipio de Caucasia a suspender desde este lunes la atención a pacientes de Nueva EPS.

Del total de pasivos solo entre esa EPS, Coosalud y Savi Salud adeudan a la institución de alta complejidad cerca de 50.000 millones de pesos, lo que ha tornado el panorama insostenible como lo explicó Santiago Granada, director Científico del Hospital.

“Solamente se atenderá urgencias sea de urgencia como lo dictan en la ley, pues estamos también eh analizando si también tendremos que hacer lo mismo eh según se vaya llamando el panorama de tiro de la brevedad la próxima semana con Coosalud, desde hace más de 2 meses pues vienen haciendo pagos parciales solamente a primer nivel, nada de segundo nivel”, reveló.

La medida adoptada por la institución de salud afectaría alrededor de siete mil usuarios de toda la subregión entre direccionados y afiliados a este EPS que en muchos casos deberán esperar remisión a la ciudad de Medellín o a otros departamentos.

“Pues tendrían como segunda opción la Clínica Pajonal, que es la privada, pero obviamente hoy por hoy vemos que sin segundo y tercer nivel, tanto entidad pública como entidad privada. No damos a base para la atención, si no son atendidos tampoco eh por capacidad instalada en la Clínica Pajonal que la privada, pues se me dan que trasladarse hacia la ciudad de Medellín o hacia la ciudad de Montería por cerca también”, insistió.

Desde la entidad nuevamente solicitaron al Gobierno nacional el giro oportuno de recursos para las EPS que están intervenidas, pues en medio de las gestiones financieras para garantizar el funcionamiento del hospital, Granada advirtió que está en riesgo el abastecimiento de insumo y medicamentos por deudas a proveedores.

Según el director Científico la priorización de los pagos de nómina, que se encuentran al día, ha llevado a generar déficit en otros sectores que se deben suplir rápidamente para continuar prestando los diferentes servicios.