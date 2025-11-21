En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Día clave para Daniel Quintero: este viernes inicia audiencia de acusación por lote Aguas Vivas

Día clave para Daniel Quintero: este viernes inicia audiencia de acusación por lote Aguas Vivas

El exalcalde de Medellín y otras doce personas responden por este supuesto negocio irregular, donde la Fiscalía tiene cerca de 4.000 pruebas documentales contra los implicados.

