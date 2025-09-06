Disidentes de las Farc escaparon tras tiroteo con el Ejército en vía del Norte de Antioquia

Una nueva alteración al orden público en vías del Norte de Antioquia sigue generando temor en las comunidades y preocupación en las autoridades de seguridad.

Y es que luego de al menos dos artefactos explosivos desactivados en menos de dos semanas sobre la vía que comunica a San Andrés de Cuerquia con la central Hidroituango, un cruce de disparos en las últimas horas entre tropas del Ejército y presuntos disidentes del frente 36 de las Farc se reportó en la vía que comunica al mismo complejo de producción de energía con el municipio de San José de la Montaña.

Según indicó a Blu Radio José Lesmes, director operativo de la Secretaría de Seguridad del departamento, soldados adscritos al Batallón Girardot recibieron información sobre el posible paso por el corredor de miembros del grupo armado por lo que instalaron un retén en la zona.

Sin embargo, el panorama se complicó con el avistamiento de una camioneta que no hizo caso a la señales de los militares para detenerse.

Disidencias referencia Foto: AFP

"Cuando una camioneta llegó al sitio tuvo una actitud sospechosa, los soldados la pararon, pero ella pasó derecho y al pasar hizo disparos. Los soldados reaccionaron, más adelante los bandidos dejaron abandonada la camioneta y huyeron por zona boscosa", relato Lesmes.

Según el funcionario, tras la verificación del vehículo abandonado no se hallaron armas ni otras pertenencias de los delincuentes que ya son buscados en zonas aledañas donde ocurrió el enfrentamiento.

Explicó que los recientes hechos en vías de las región atribuidos al frente 36 de las disidencias responden a muestras de poder y presencia en el Norte de Antioquia ante el interés del Clan del Golfo de querer ingresar a territorios en los que han mantenido una presencia histórica.

"Lo que está sucediendo es que los disidentes de las Farc quieren tratar de demostrar un poder sobre el sector ante el incremento de la presencia del Clan del Golfo, que fue golpeado ahí en las afueras de Ituango por parte del Ejército", declaró.

Información preliminar por parte de las autoridades también indica que al parecer uno de los ocupantes del vehículo que logró escapar es el responsable de la instalación de dos artefactos explosivos en los últimos días en vías de la región y que paralizaron el tránsito de vehículos por varias horas mientras se ejecutaban los protocolos de desactivación controlada de estos elementos.