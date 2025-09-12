Dispositivo de seguridad en Medellín será de 480 uniformados tras atentado a torre de energía

En el Batallón de Infantería #10 Atanasio Girardot-Bomboná, en el barrio Buenos Aires, fueron presentados los 480 uniformados que conforman en total el dispositivo de seguridad para Medellín, luego de los recientes hechos en los que fueron instaladas cinco cargas explosivas, afectando una torre de energía de EPM, en el centroriente de la ciudad.

Se trata de 350 soldados del Ejército Nacional, entre ellos tropas de la PM4, Fuerzas Especiales y la Fuerza de Despliegue Rápido, junto a 130 policías especializados: 70 del Bloque de Búsqueda, 20 del GOES, 10 del Gaula, 10 de Sipol, 10 de la Sijín y 10 de la Dijín, según explicaron las autoridades.

Además, otra medida anunciada es una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita evitar cualquier atentado contra la ciudad, como lo dijo el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó la importancia de este despliegue conjunto entre Ejército y Policía.

"Con capacidades que tenemos de policía militar, más las fuerzas de despliegue rápido, más fuerzas de combate urbano, de unidades contra el terrorismo, solo ejército, en total 350. Vienen varios también de otras zonas. Aquí inclusive ya algunos de los que estuvieron formados, mañana llegan otros, en total con todas las compañías conjuntas son 350", detalló el mandatario, pues en un primer momento solo se había anunciado el refuerzo con 100 militares de las fuerzas especiales urbanas.

A su vez, el general Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante de la Séptima División del Ejército, detalló que los puntos de retenes y de entrada y salida de la ciudad fueron priorizados por un trabajo de inteligencia militar, para evitar que estos hechos se repitan.

"Son diferentes sitios de la ciudad donde la inteligencia nos lo diga, donde la articulación de Fiscalía, Policía, Alcaldía, Ejército, necesite ubicar estos hombres para hacer allanamiento, retenes, requisas y demás acciones para neutralizar esas intenciones de estos grupos narcoterroristas", dijo Caro.

Frente a las medidas que se vienen tomando tras un consejo de seguridad este jueves, el gobernador Andrés Julián Rendón publicó un cartel de siluetas con el que se busca que la ciudadanía aporte información, a cambio de una recompensa de 10 millones de pesos para cada caso, para identificar a miembros de bandas urbanas que estarían colaborando con esta parte de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’.

Las autoridades de la capital antioqueña reiteraron que la llegada de estas fuerzas es una respuesta del Estado para anticiparse a amenazas de alto impacto, por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc, a quienes responsabilizan de estos hechos que generaron temor en la comunidad.