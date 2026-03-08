En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos capturas en Medellín durante jornada electoral: uno estaría entregando plata por votos 

Dos capturas en Medellín durante jornada electoral: uno estaría entregando plata por votos 

Por otro lado, un sujeto de 45 años fue capturado por el CTI, mediante orden judicial, por el delito de Violencia Intrafamiliar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad