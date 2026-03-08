Dos capturas en Medellín durante jornada electoral: uno estaría entregando plata por votos 

Desde el Puesto de Mando Unificado acaban de informar de dos capturas en Medellín. Uno de ellos estaba entregando plata por votos.

En medio del control en los 239 puestos de votación en Medellín, miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá lograron capturar a un hombre de 47 años, que fue descubierto en flagrancia por la patrulla de vigilancia en el puesto de votación Escuela Cristo Rey Apolo, en la carrera 50G #3-34, en el barrio Guayabal, cuando se le observó, primero entregando propaganda política y segundo, se le incautaron más de 11 millones de pesos en efectivo.

Esta persona ahora deberá responder por el delito de corrupción al sufragante y fue trasladada al centro de atención inmediata.

Por otro lado, un hombre de 45 años fue capturado por el CTI, mediante orden judicial, por el delito de violencia intrafamiliar. El procedimiento se hizo en el puesto de votación ubicado en la I.E Jorge Robledo, occidente de Medellín.



La Policía Metropolitana, la Policía de Antioquia en compañía de la Personería Distrital con otros entes de control e inclusive con la Misión de Observación Electoral, afirmaron que mantienen un monitoreo permanente en Medellín y el resto de 124 municipios del departamento sobre denuncias que se puedan dar delitos en medio de esta jornada electoral.