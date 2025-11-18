Dos nuevos casos de maltrato animal en Antioquia: van 15 personas capturadas este año

Antioquia es epicentro de casos de maltrato animal: un hombre fue condenado en Itagüí por matar al perrito ‘Odín’ y dos nuevos casos en Rionegro y Medellín generaron rechazo. Este año han sido capturadas 15 personas en el departamento por delitos contra los animales

Rechazo sigue generando el panorama de maltrato animal en Antioquia este año, pues cada vez se conocen más casos que involucran a humanos quitándoles la vida, golpeándolos brutalmente o sometiéndolos a tratos indignos.

Uno de los ejemplos recientes es el de David Pedraza Villegas, quien fue condenado a 8 meses de prisión por el delito de maltrato animal, por hechos registrados el 4 de octubre de 2024, cuando le solicitó a una vecina suya que le permitiera cuidar a un bulldog francés llamado ‘Odín’.

Según reveló la Fiscalía, el perrito de apenas dos meses de nacido fue llevado a una vivienda de Itagüí y posteriormente fue devuelto a su propietaria en precarias condiciones de salud y estado agonizante. Pese a que el cachorro inmediatamente fue auxiliado y llevado a una veterinaria, murió debido a las agresiones físicas que presentaba. Según la capitán Stefany Rodríguez, comandante de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental (e), conductas de este tipo ya dejan varias capturas en el departamento este año.



“En lo corrido del año, la Policía Nacional en el departamento de Antioquia ha realizado la aprehensión material preventiva de 849 animales domésticos y las capturas de 15 personas por el delito de maltrato animal. Cabe destacar que estos procedimientos fueron realizados en el departamento de Antioquia”, aseguró.

Ante los frecuentes casos que se vienen registrando, el diputado de Antioquia, Edison Molina Ortiz, pidió a la ciudadanía dirigirse a las autoridades antes que viralizar videos que registran estas agresiones.

Los otros dos casos que este fin de semana generaron conmoción en la comunidad ocurrieron en Rionegro y Medellín, para el primero se trata de un hombre que asesinó a un canino de propiedad de su pareja en el sector el Vergel, desde donde huyó con su hija menor de edad, pero más tarde fue ubicado por las autoridades, que esperan poder judicializar en las próximas horas.

Por su parte, en el sector de la Loma de los Bernal en Medellín fue rescatado Jack, un perro macho, de raza criolla, que fue sometido a situaciones que podían generarle miedo, tensión y comportamientos asociados al estrés, según detallaron las autoridades. Ahora está siendo cuidado en el centro de bienestar animal La Perla, de la Alcaldía.

Aunque no ocurrió este fin de semana, otro caso emblemático fue el de Bizcocho, quien ya está en recuperación y pronto llegará a su nuevo hogar en la Policía Antioquia. El perrito fue brutalmente golpeado por parte de Fernando Oviedo en el departamento de Bolívar, hechos por lo que el hombre ya fue imputado por parte de la Fiscalía y enfrentará el proceso judicial en libertad.