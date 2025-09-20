Ejército desarrolla operaciones por grave panorama humanitario entre Antioquia y Bolívar

Ya se ajustan más de 24 horas las confrontaciones armadas en límites entre Bolívar y Antioquia que han puesto en riesgo poblaciones rurales que buscan dónde refugiarse.

Según la Primera División del Ejército, varias tropas ya se están moviendo de manera estratégica en el territorio para conjurar la amenaza que representa los enfrentamientos entre el Clan del Golfo con la unión con el ELN en contra de las disidencias.

Al parecer el objetivo del Clan del Golfo sería tomarse la vereda de Panamá Nueve del municipio de Remedios, especialmente el caserío de Mina Nueva, buscando el control de la minería ilegal. Además, hay amenazas en las veredas Cañaveral Chicamoqué, Bocas de Chicamoqué, La Cristalina, El Shampam y Sector El 9.

Líderes del territorio han denunciado a Blu Radio que inclusive por los caminos que las poblaciones tienen para escapar de la escalada violenta hacia municipios como Segovia o Yondó tienen alta presencia armada de los grupos en disputa por lo que se están viendo obligados al confinamiento.



"Hay comunidades que se están refugiando en la iglesia, otros generando unos negocios o en algunas casas o en una caseta campesina porque tiene el miedo y la zozobra es constante", mencionó el líder.

Desde la Gobernación de Antioquia indicaron que avanzan las labores de articulación con Ejército para determinar cuál es el panorama actual en el territorio, pero que hasta el momento no han contado con un registro puntual de personas desplazadas en las zonas del conflicto.

Tanto las administraciones municipales de Segovia y Remedios, como organizaciones sociales se preparan para recibir un número masivo de personas desplazadas, aunque aún no se ha generado este panorama.