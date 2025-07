El 83 % de los antioqueños tiene una mascota; los perros y gatos son las favoritas

Los perros y gatos se convierten en las mascotas preferidas por los antioqueños. Según, la más reciente encuesta de Fenalco Antioquia, el 83% de los ciudadanos en el departamento tiene en su hogar una mascota.

La Federación Nacional de Comerciantes en Antioquia, Fenalco, realizó una encuesta, la cual reveló que el 83% de los antioqueños consultados tienen al menos una mascota en su hogar. Los perros lideran las preferencias con un 68,1%, seguidos por los gatos, que son el 29,9 %, mientras que otros animales como peces o roedores representan el 2 %.

Blu Radio conversó con algunos ciudadanos, quienes manifestaron cuáles eran sus razones para adoptar una mascota.

"Considero que los principales motivos para la adopción de una mascota es, primero que todo, por compañía, por cambiar una vida, por salvar una vida, por darle una mejor calidad de vida de ser vivo, por hacer de estos seres parte de nuestra familia y amarlos como se debe amar a todo ser vivo existente en el mundo. Porque todos estos pequeños animales también tienen derechos y merecen tener una calidad de vida digna. Tengo tres gatos", expresó el trabajador social Alejandro Mejía.

#VideoBlu Los perros y gatos se convierten en las mascotas preferidas por los antioqueños. Según la más reciente encuesta de Fenalco Antioquia, el 83 % de los ciudadanos en el departamento tiene en su hogar una mascota. Informa: @Mafe_quejada pic.twitter.com/tfm4QU9E5G — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 24, 2025

"Conmigo tengo tres perros, los cuales adopté. Decidí hacerlo por varias razones, para sentirme acompañada, para que en mi apartamento se sienta que hay vida y también para poder ofrecerles a ellos una mejor existencia. Y creo que ha sido lo mejor porque me ha permitido llegar a mi casa y sentir que estoy acompañada de seres maravillosos que me esperan, que me quieren y que salen a despedirme", manifestó la docente Luz Marina Loaiza Quintero.

"Una de las razones por las cuales me decidí a tener mascotas fue porque, pues, son una compañía impresionante, además también son terapia para uno, por ejemplo ahora tengo un pececito, tengo un hámster y también hace poquito adopté un perrito, entonces, pues, me encantan los animales y son una compañía incondicional, pues, es algo que les agradezco mucho a mis bebés", indicó la terapeuta respiratoria Camila Builes.

Publicidad

El estudio reveló que los antioqueños también invierten importantes sumas de dinero para el bienestar de sus mascotas, el 35,3 % invierte en alimentos, el 25,1 % en snacks, el 23,4 % en artículos de aseo, el 13,4 % en juguetes, e incluso, casi un 3 % invierte en ropa para sus mascotas. La directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal, explicó que si bien aún hay un 17 % de los antioqueños que manifestó no tener una mascota, se destaca que el 37 % está considerando adoptar una.

"El 17 % que manifestó que no la tiene, dentro de ese 17 %, el 37 % está considerando adoptar uno o conseguir una mascota para su familia, para su casa. El 46% manifestó que tiene una mascota. El 31 % manifestó que tiene dos mascotas. Y el 22.6% manifestó que tiene tres o más mascotas", expresó la directora.

Las mascotas están moldeando el mercado laboral, pues incluso, el 48,9 % de las personas ha notado un aumento considerable en los precios de productos para mascotas y a pesar del auge digital, las tiendas físicas siguen siendo el canal de compra más utilizado, seguido por los canales virtuales y las redes sociales.

Publicidad

Un dato relevante del estudio muestra que el 65,6 % de los encuestados no tiene un plan exequial o funerario para su mascota, aunque el 34,4 % sí cuenta con uno. Este estudio evidenció la importancia de las mascotas en la vida de los antioqueños, pues no solo se han convertido en una compañía, sino también en un miembro importante de la familia.