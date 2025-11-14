El cine lidera la agenda cultural del puente festivo en Antioquia: estos son los planes

El cine, con programación en diferentes subregiones, es el principal protagonista de la agenda cultural para este fin de semana con puente festivo en el departamento.

En el suroeste, el municipio de Venecia se alista para vivir su sexto Festival de Cine Rural, desde hoy hasta el lunes. Este año, la temática gira en torno al medio ambiente.

Durante cuatro días, propios y visitantes disfrutarán de proyecciones en lugares únicos como el Cerro Tusa, la Hacienda La Amalia y los corregimientos de La Mina y Bolombolo.

Juan Esteban Ceballos, director del espacio, amplía detalles de la programación, que se abrirá hoy con la proyección de la película ‘Un Poeta': "Muestras del mejor cine colombiano, temático, cortomejtrajes, actividades académicas, paneles y muchas sorpresas", indicó.



En el oriente antioqueño, Concepción celebra los 18 años del Festival Internacional de Cine de Oriente. La programación, además de ser gratuita, invita este año a mirar la historia del país desde la memoria y el arte cinematográfico.

Víctor Morales, director del evento, amplía detalles de qué se encontrarán quienes acudan a este evento: "Todos los días exhibición con pantalla gigante en el parque principal con diferentes películas. Conversatorios con directores y actores", adelantó.

En esa misma subregión, Marinilla vivirá este fin de semana el Reto V60 de Cafés de Oriente, competencia que reunirá a baristas y catadores para destacar la calidad del café regional. En la noche, el Teatro Regional abrirá el 30° Festival de Música Andina Colombiana con la Banda Santa Cecilia y agrupaciones invitadas en un homenaje a las tradiciones musicales del país.

Este sábado, el Parque Principal será escenario de la Feria Turística Regional “Oriente Antioqueño, Región que Enamora”, con rutas, experiencias y productos locales. La programación incluirá conversatorios sobre desarrollo turístico, una rueda de negocios y nuevas presentaciones del Festival de Música Andina, entre ellas el Grupo Ensamble Jhon Castaño Cuartas.

La música también se suma a la celebración mañana sábado con la Orquesta Filarmónica de Medellín y su presentación, en el Teatro Metropolitano, del concierto “Danzas del Renacer”, con obras de Beethoven y el compositor colombiano Jorge Pinzón. También habrá, además de fiestas en al menos 6 municipios de Antioquia, evento en Sonsón, con las fiestas del Mármol en el corregimiento La Danta, y en Medellín, de mañana al lunes, el festival de emprendimientos Vibra Local.